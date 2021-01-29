Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki belediye başkanlarına korona cezası

Kapalı olması gereken restoranda toplantı düzenleyen Canan Kaftancıoğlu ve belediye başkanlarına işletmeciyle birlikte toplam 15 bin 900 TL ceza kesildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Nişantaşı'nda bulunan bir restoranda belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoran çıkışında gazetecilerle karşılaşan Kaftancıoğlu mekanın ofis olduğunu iddia etmişti.

Kaftancıoğlu, "Önemli bir toplantı için ön değerlendirme yaptık." açıklamalarında bulunmuştu.

Şişli Kaymakamlığı ise yaşanan olayın ardından yazılı açıklamada bulundu.

"İŞ YERİ VE ŞAHISLARA PARA CEZASI UYGULANDI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı’nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır."

Canan Kaftancıoğlu Nişantaşı'nda mekanda toplantı yaptı