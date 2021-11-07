Canan Kaftancıoğlu, rüzgar nedeniyle yeleğinin önünü kapatmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu görünce yardım etmeye çalıştı. O anlar objektiflere yansıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen maratona katıldı.

Parti liderlerine eşlik etmek için birçok siyasi isim oradaydı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na özel ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Köprünün üzerinden yürürken rüzgar nedeniyle önünü kapatmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ilk denemelerinde başarılı olamadı.

Durumu fark eden Canan Kaftancıoğlu fermuarı çekmek istedi ancak Kılıçdaroğlu buna izin vermedi.

Canan Kaftancıoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na özel ilgi VİDEO

NUMARALARLA SİYASİ MESAJ

Öte yandan, siyasi isimlerin üzerindeki numaralarda da siyasi mesajlar vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu 1923 numarayı alırken Meral Akşener 2023'ü aldı.

Canan Kaftancıoğlu ise 1919 numarasıyla maratondaydı.