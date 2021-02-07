Canan Kaftancıoğlu'na CHP'deki taciz olayları soruldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partisindeki taciz ve tecavüz olaylarını örtbas ettiği ve sessiz kaldığı gerekçesiyle vatandaştan tepki aldı.

CHP'de taciz ve tecavüz olayları her geçen gün artıyor.

Parti yöneticileri ve vekiller bu konuda sessiz kalırken, bir vatandaş yaşananları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sordu.

"HERKESİN TEPKİSİ OLMASI LAZIM"

"Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.

Kaftancıoğlu'na taciz sorusu VİDEO

"BEN GÖSTERDİM"

"Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

"TACİZCİ KANKANIZDI"

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.