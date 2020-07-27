Canan Kaftancıoğlu'na göre CHP yanlış anlatıldı

CHP'nin inançsız bir parti olarak insanlarda algılandığını ifade eden Canan Kaftancıoğlu, bu algının değiştirileceğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV canlı yayınında partisinin kurultayına dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin başörtülü PM adayı Sevgi Kılıç hakkında konuşan Kaftancıoğlu, CHP'nin inançsız bir parti olarak konumlandırıldığını bu algının kırılması gerektiğini söyledi.

CHP'NİN ULAŞAMADIĞI VATANDAŞLAR, İŞİNE GELDİĞİ GİBİ ANLATMIŞ

Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"CHP’de çok farklı giyim tarzlarında kadınlar varken toplum maalesef neye alıştırılmış; onların sözleriyle tırnak içinde söylüyorum 'CHP inançsız'diyorlar, belirli kategorik şeylerle şekillenmiş. Bizi, CHP’nin ulaşamadığı vatandaşlara birileri, bugünün egemen anlayışı kendi işine geldiği gibi anlatmış. Onların oluşturduğu yanlış hafıza üzerinden toplumda birtakım yanlış imajlar oluşmuş ama bu hakikaten kırılıyor."