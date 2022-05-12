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    Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi

    Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, hakkında verilen siyasi yasak kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 16:16
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'dan çıkan karar, Türkiye'nin gündemine oturdu.

    SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

    Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

    Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıma hakkı var. Kaftancıoğlu'nun AYM'ye başvuruda bulunması bekleniyor.

    Konuyla ilgili CHP'den de açıklama geldi.

    Canan Kaftancıoğlu'ndan hapis kararı sonrası açıklama VİDEO

    CHP'DEN AÇIKLAMA

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "İstanbul İl Başkanımızın yanında olacağız. Siyasi yasak getirildi ancak AYM başvuru hakkı var. Tutukluluk kararını hesaplıyoruz. Yatma durumu olmayabilir, gir çık olabilir" dedi.

    Canan Kaftancıoğlu na siyasi yasak getirildi #1


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