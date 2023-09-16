Canan Kaftancıoğlu'ndan değişim çıkışı: Kardeşim önce kendinizi değiştirin CHP’de değişim isteyenlere sert tepki gösteren İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "CHP’de neyi değiştireceksiniz kardeşim? Önce kendinizi değiştirin” ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Muhalefette sular durulmuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde seçimler sonrası yaşanan gerginlik sürüyor.

Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak için harekete geçti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı engellendi.

Özgür Özel adaylığını ilan etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Genel Merkez'de yaptığı açıklamalarla adaylığını resmen ilan etti.

Gözler ise Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine çevrildi. .

Çalıştaya katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İstanbul Tüzük Çalıştayı'na katıldı.

Programa parti üyeleri de katıldı. Kaftancıoğlu, çalıştay öncesinde katılımcılara açıklamalarda bulundu.

Değişim isteyenleri sert sözlerle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Canan Kaftancıoğlu'nun gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ortaya çıkan 'değişimciler' vardı.

"Kardeşim önce kendinizi değiştirin"

Değişim isteyenlere sert tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu, "CHP’de neyi değiştireceksiniz kardeşim? Önce kendinizi değiştirin" tepkisinde bulundu.

"Bana bu gururu ve mutluluğu sizler yaşattınız"

İstanbul örgütünün temsilcisi olarak bugüne kadar aldığım görevler içinde yaşamım boyunca en çok gurur duyacağım görev oldu" diyen Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

Bana bu gururu ve mutluluğu sizler yaşattınız. Partimizin tüzüklerini inceledim ben de hukukçu değilim ama aklım fikrim erdiğince, gerçekten tüzüklerde çok ilerici süreçler olmuş zaman içinde daha ilerlemiş. Tek bir şeyi fark ettim. Mesela 2018'de son değiştirilen tüzükte o kadar çok muğlak ifadeler var ki. Hani burada bunu yazsak da burada da ne olur, ya bunu da yazmayalım. Mesela geçmiş tüzüklerimiz daha net. En azından kuralı koymuş, kuralı tarif etmiş. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ya 2018'deki tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki 'partide değişim şart'. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasasını böyle işimize de burada da bunu böyle arada yazalım da bilmem ne yapalım diye yapıyorsanız. Neyi değiştireceksiniz? Kendinizi değiştirmenin dışında.

"Koltuklarında oturup şu yapılsın, bu yapılsın diyen profesyonellere rağmen çalıştınız"

Seçim sonrası yapılan eleştirilere de değinen Canan Kaftancıoğlu şunları kaydetti: