Canan Kaftancıoğlu'ndan İsrail protestolarına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen protestolara tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik şiddeti sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede İsrail hükümetinin sivil halka yönelik şiddeti devam ederken Türkiye'de yönetim; olayları önlemek, dünya kamuoyunu harekete geçirmek için yoğun bir diplomasi trafiğine başladı.

İSTANBUL'DA DESTEK KONVOYU

Diplomasi trafiğinin yanında Türk halkı Filistinli mazlumların yanında olduğunu göstermek için sokaklara dökülerek İsrail'in devlet terörünü protesto etti.

Özellikle bu gece İstanbul'daki yoğun katılımlı protestolarda binlerce araçla oluşturulan konvoy dikkat çekti.

İstanbul'da binlerce araçla Kudüs'e destek konvoyu VİDEO

KAFTANCIOĞLU PROTESTOLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı kesimler ise bu dayanışmadan rahatsız oldu.

Onlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

İstanbul İl Başkanı, İstanbul'daki protestora katılmak üzere evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntüler paylaşarak tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı...Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin’li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok." ifadelerine yer verdi.