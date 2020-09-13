Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk takıntısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk demek istemediğini Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini söyledi. Bu açıklama CHP'de tartışmaların fitilini ateşledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu oldu.

Toplantı CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü yapıldı.

ATATÜRK DEMEDİ

“Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği” başlıklı bir sunum yaptı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk'e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ismini kullandı.

KAFTANCIOĞLU BEKLEDİĞİ SORUYU ALDI

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Kaftancıoğlu’nun ifade biçiminin katılımcılar arasında yer alan gazeteci Uluç Gürkan'ın gözünden kaçmadığını ve bunun bir soruyla cevabını aldığını köşesinde yazdı.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi Uluç Gürkan, Kaftancıoğlu'na “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi” diye sordu.

“KENDİMİ AİT HİSSETİĞİM İFADE”

Kaftancıoğlu'nun yanıtı ise şu oldu: “Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.”

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ SLOGANINI YANLIŞ BULUYOR

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını militer bulan Kaftancıoğlu’nun, “Mustafa Kemal’in yoldaşlarıyız” demeyi tercih ettiği de bu ifade ile yeniden akıllara geldi.

CHP'LİLER KIZGIN

Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk dememesi, CHP'lileri de oldukça kızdırdı.

Kaftancıoğlu'nu tepki gösteren partililer, sosyal medya hesaplarından büyük harflerle Atatürk yazmaya başladı.

Tartışmaların parti içerisinde uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor.