Canan Kaftancıoğlu'nun cenaze vasiyeti

Geçtiğimiz gün cenaze namazında en önde saf tutup namaz kılan Canan Kaftancıoğlu, akıllara cenaze namazıyla ilgili söylediklerini getirdi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün koronadan hayatını kaybeden yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenazesinde en ön safta namaza durdu.

Mesai arkadaşını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze namazında en ön safta yerini alan Canan Kaftancıoğlu'nun namazın kaideleri dışında hareket etmesi ise dikkat çekti.

DİNSİZ YAŞA SONRA DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL...

Burada cenaze namazı kılan Canan Kaftancıoğlu akıllara, geçtiğimiz yıllarda bir vasiyetini getirdi.

Kaftancıoğlu, bir arkadaşına sosyal medya hesabından 1 Eylül 2016 tarihinde cenaze namazı için ettiği vasiyetinde "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet. Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta VİDEO