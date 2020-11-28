Dün evinin önünden çalınan motosiklet, polisin titiz çalışması sonucu bulunurken; suçluların yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu’na ait motosiklet, dün sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinin önünden çalındı.

İşe gitmek için dışarı çıktığında yaklaşık 80 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin yerinde olmadığını gören Kaftancıoğlu, durumu polise bildirdi.

KARAGÜMRÜK'TE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, motorun çalındığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis yaptığı incelemelerin ardından, iki kişi oldukları görülen hırsızların motosikleti Fatih Karagümrük’te bıraktıklarını, zincirle bağlayıp branda ile de üstünü kapattıklarını tespit etti.

Ekiplerce bulunan motosiklet, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin çalınan motosikleti bulundu İZLE

İSTANBUL EMNİYETİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu arada Twitter hesabından bir açıklama yapan Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu, motosikletini bulan İstanbul Emniyeti ile aracının bulunması için çaba gösteren motosiklet camiasına teşekkür etti.