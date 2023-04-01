Canan Kaftancıoğlu'nun iftar masasında 'dua' ile sınavı Saadet Partisi'nin düzenlediği iftarda diğer siyasilerin dua ettiği esnada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ne yaptığı anlaşılamadı.

ensonhaber.com 14 Mayıs'a az bir zaman kala seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Millet İttifakı paydaşları da bu kapsamda Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar programında buluştu. İftar programına Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda CHP'li katıldı. CHP'liler, Saadet Partisi'nin iftarında Kılıçdaroğlu programda söz alarak seccadeye bastığı fotoğrafla ilgili üzgün olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından katılımcılar oruçlarını açmak için aynı masada buluştu. İftar programının paylaşıldığı fotoğrafta ise bir ayrıntı dikkat çekti. Ne yaptığına anlam verilemedi Masada bulunan bütün isimler oruçlarını açmak için dua ederken, Canan Kaftancıoğlu'nun ne yaptığı anlaşılamadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.