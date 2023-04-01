Canan Kaftancıoğlu'nun iftar masasında 'dua' ile sınavı
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14 Mayıs'a az bir zaman kala seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.

Millet İttifakı paydaşları da bu kapsamda Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar programında buluştu.

İftar programına Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda CHP'li katıldı.

CHP'liler, Saadet Partisi'nin iftarında

Kılıçdaroğlu programda söz alarak seccadeye bastığı fotoğrafla ilgili üzgün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar oruçlarını açmak için aynı masada buluştu.

İftar programının paylaşıldığı fotoğrafta ise bir ayrıntı dikkat çekti.

Ne yaptığına anlam verilemedi

Masada bulunan bütün isimler oruçlarını açmak için dua ederken, Canan Kaftancıoğlu'nun ne yaptığı anlaşılamadı.

O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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