Canan Kaftancıoğlu'nun sözde 1915 olaylarına verdiği destek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2013 yılında asılsız Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşım, bugün yeniden konuşuluyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylemleri tartışılmaya devam ediyor.

Hemen hemen her açıklamasında milli değerleri hedef alan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz yıl bir açıklamasında, Atatürk demek istemediğini Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini söylemişti.

Bu açıklamasından sonra ise CHP'liler tarafından partideki konumu sorgulanan Kaftancıoğlu'na ilk destek yine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti.

TARİHTE BUGÜN SÖZDE 1915 OLAYLARINA DESTEK

Her yıl 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımına ilişkin, birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.

Ancak Canan Kaftancıoğlu bu sözde soykırımı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulundu.

Kaftancıoğlu'nun bu söylemlerinden biri de, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımla 24 Nisan 1915'te yaşanan Ermeni olaylarına atıfta bulunması.

Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Ermeni lobilerine meze eden Kaftancıoğlu, bundan tam 8 yıl önce bugünkü paylaşımında "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" diyerek sözde 1915 olaylarına destek vermişti.