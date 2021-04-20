Canan Kaftancıoğlu'nun tepki toplayan Aylan bebek paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni bir skandalla yine gündeme gelmeyi başardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Aylan bebeğin fotoğrafını siyasete alet etti.

"VİCDANSIZ"

Bu paylaşımın ardından binlerce kişi Kaftancıoğlu'nu seviyesizlik ve vicdansızlıkla eleştirdi.

Tepki gösterenlerin arasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da vardı.

"KİRLİ SİYASETE ALET ETTİ"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek..." sözleriyle tepki gösterdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil." dedi.

AYLAN BEBEK VE AİLESİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.