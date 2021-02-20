Geliştirdiği ‘’Karatay Diyeti’’ ve kitapları ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki ,Canan Karatay kaç yaşında, nereli?

Geliştirdiği ‘’Karatay Diyeti’’ ve kitapları ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Bunun üzerine Canan Karatay hakkında araştırmalar hız kazandı. Karatay’ın yaşını ve ne doktoru olduğu merak ediliyor.

Ünlü doktor Canan Karatay, Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla uzun süre gündemde kalmıştı.

Peki, Canan Karatay kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Canan Karatay ne doktoru? İşte merak edilenler..

CANAN KARATAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2 Mart 1943 yılında Elazığ’da doğan Canan Karatay, 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun olmuştur.

Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak hekim unvanını kazanmıştır.

Akademisyen Ali Karatay'la evli olan Canan Karatay, bir çocuk annesidir.

CANAN KARATAY NE DOKTORU?

Prof. Dr. Canan Karatay Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü'dür. İstanbul Bilim Üniversitesi'nin eski rektörüdür.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman hekim olan Karatay, İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center’da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başlamıştır.

1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde baş asistan olarak ismini duyuran Karatay, kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini cerrahi yardım almaksızın başarıyla uygulayarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir.

Koroner Yoğun Bakım’da ‘'Vena Subklavya Ponksiyon’' tekniğini yerleştirerek tıp dünyasında bilinen bir isim haline gelmiştir.

KARATAY DİYETİNİ GELİŞTİRDİ

Türk insanı için en uygun, en iyi sonuç veren bir diyet geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Karatay, bu diyetin eksiksiz uygulanması durumunda başarı şansının yüzde 100’e yakın olduğunu vurgulamıştır.

Karatay, diyet kitabında hem zayıflama konusunda doğru bilinen yanlışları anlatmış hem de yukarıda saydığımız kronik hastalıklardan korunmanın basit formülünü açıklamıştır.

CANAN KARATAY KİTAPLARI