Candan kardeşler aylardır cezaevinde! Nihal Candan 37 kiloya düştü Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerden Nihal'in "anoreksiya nervoza" isimli hastalığa yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü iddia edildi.

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Bazı sosyal medya fenomenlerin kara para aklama suçuna karıştıkları tespit edilerek Dilan ve Engin Polat çiftiyle başlayan inceleme, Nihal ve Bahar Candan kardeşlere de sıçradı.

Açılan soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı.

Cezaevine gönderilen Candan kardeşler, hapishane koşullarına alışamadı..

En son infaz koruma memuruyla tartışan Candan kardeşlerden yeni bir haber geldi.

Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

Hastalığa yakalandı, 37 kiloya düştü

Posta Gazetesi'nin haberine göre, yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı iddia edildi.

Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtildi.

Candan'ın cezaevinde tedavi gördüğü biliniyor.

Avukatı: "Psikoloji bozuk"

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Anne ve babası: "Sağlığından endişe ediyoruz"

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.