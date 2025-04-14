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AA

CHP'li bazı belediyelerin bulunduğu bölgelerde çöp sorunu yaşanıyor.

Daha önce İstanbul Kartal'da CHP'li belediyenin toplamadığı çöpler, sokaklarda yığın haline gelmişti.

Akabinde de CHP'li Maltepe Belediyesi, sokaklarda çöpleri toplamayarak vatandaşlara zorluk yaşatmıştı.

Şimdi ise Ankara Çankaya'da CHP'li belediye, vatandaşları çöp yığınlarıyla baş başa bıraktı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı.

KALDIRIMLARDA ÇÖP YIĞINLARI

Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Vatandaşlar, hem insan sağlığı hem de çevre açısından risk oluşturan durum nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirerek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.