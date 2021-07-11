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    Çankaya'da sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

    Çankaya'da sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

    Ücreti yetersiz bulan işçilerin grev yapması sonucunda çöpler toplanmayınca sokaklar çöp yığınlarıyla dolup taştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 13:46
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    Ankara Çankaya Belediyesi'nde birkaç gündür çöpler toplanmayınca vatandaşlar kokuya ve kirliliğe isyan etti.

    Belediyede ücreti yetersiz bulan işçilerin iş bırakması sonucu çöplerin sokaklarda kalması kamuoyunda tepki topladı.

    Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçtiğimiz gün çöp krizine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada Genel-iş sendikası ile yeni toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

    İŞÇİLER, GÖREVE DÖNMEDİ

    Taşdelen, çalışanlara yüzde 40'a yakın zam yapıldığını açıkladı ancak açıklamanın yapıldığı günden bu yana sokaklar temizlenmedi.

    İşçiler, sokaklardaki çöpleri toplamayarak grevlerini sürdürdü.

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