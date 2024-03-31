Çankırı Kalfat'ta 15 yıl sonra bir ilk: Belediye başkanını seçmek için sandığa gittiler Belde statüsü kazanan Kalfat'ta seçmenler, belediye başkanını belirlemek için oylarını kullandı.

AA

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı köy olan Kalfat, yeniden belde statüsüne kavuştu.

Kalfat sakinleri, yıllar sonra belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Söz konusu belde, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

2023'te belde oldu

Vatandaşların itirazı üzerine uzun süren dava sürecinin ardından Kalfat, 2023 yılında yeniden belde statüsüne kavuştu.

15 yıllık aranın ardından bir ilk

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Beldede 7 sandıkta 1564 seçmen oy kullanacak.

"Belde belediyesi hakkımızı geri aldık"

Vatandaşlardan Ömer Öğüt, şu ifadeleri kullandı:

Tekrar belde belediyesi hakkımızı geri aldık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz.



Mahkeme sürecinin ardından birlik beraberlik içerisinde oy kullanıyoruz, inşallah Kalfat için hayırlısı olur.

"Özlediğimiz belediye geri geldi"

Şaban Karaçam da yıllardır özlemini duydukları belediyenin geri geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalfat'ın yeniden belediye olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Salim Sarıtarla da seçim sonuçlarının hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)