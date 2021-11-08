Çankırı Valiliği'nden Eldivan Belediyesi'nde çekilen görüntülerle ilgili açıklama

Çankırı Valiliği, Eldivan Belediye Başkanlığı makamında çekilen görüntüyle ve söz konusu haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan yayınlanan cep telefonu görüntüleriyle, Çankırı’da Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’nın, makam odasında düzenlenen toplantıda bir vatandaş ve ailesinin ilçeden kovulduğu görüldü.

Ortaya çıkan olayın ardından Çankırı Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ OLAYA EL ATTI

Valiliğin açıklamasında, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanı Lafcı'nın makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:

İNCELEME BAŞLATILDI

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanı'nın bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

Öte yandan, konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Çankırı Valiliğinden Eldivan Belediyesinde çekilen görüntülerle ilgili açıklama