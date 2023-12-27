Haberler



Gündem



Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04 sıralarında derinliği 7 kilometre olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Kastamonu ve Çorum başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.