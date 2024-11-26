Çankırı'da 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpek saldırdı

Haber Merkezi

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki A.F. isimli çocuk ağır yaralandı.

Çankırı Haber'in haberine göre; Şehit Murat Ustaoğlu Anadolu Lisesi önünde gerçekleşen olayda küçük çocuk, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KURT CİNSİ BAŞIBOŞ KÖPEĞİN HEDEFİ OLDU

Evinden oyun oynamak için çıkan küçük çocuk, öğle saatlerinde kurt cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Başıboş köpeğin, çocuğun bacaklarını ve vücudunun birçok yerini parçaladığı öğrenildi.

Ağır yaralanan A.F., önce Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi devam eden küçük çocuk, yaralarının ciddiyeti nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edilerek tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: SAATLER GEÇMESİNE RAĞMEN KÖPEĞİ ALMADILAR

Olayın ardından saldırgan köpek, Anadolu Lisesi bahçesine hapsedildi. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek başıboş köpeğin alınmasını talep etti. Ancak saatler geçmesine rağmen köpeğin bulunduğu yerden alınmadığı ifade edildi.

Mahalle sakinleri, bu tür olayların sıkça yaşandığını belirterek, Anadolu Lisesi idaresi ve mahalle halkı, daha önce defalarca Kurşunlu Belediyesi’ne başvurarak başıboş köpeklerin toplanmasını talep ettiklerini, ancak şikayetlerin dikkate alınmadığını söyleyerek tepkide bulundu.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN: "YENİ OLAYLAR YAŞANMADAN ÖNLEM ALINSIN"

Mahalle halkı, köpek saldırılarının bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve derhal önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar, başıboş köpeklerin barınaklara alınarak hem hayvanların hem de insanların güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.