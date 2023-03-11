Çankırı'da deprem önlemleri! 1983'de yapılan cezaevi boşaltıldı

Türkiye deprem felaketiyle mücadele ediyor...
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.
Yaşanan depremlerin ardından korku ve panik ediyor.
Deprem tedbirleri alınıyor
Depremlerin ardından Çankırı’da alınan tedbirler alındı.
1983 yılında hizmete açılan Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler tedbir amacı ile farklı cezaevlerine nakledildi.
Başka cezaevlerine nakledildiler
Konu ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1983 yılında hizmete açılmış ve bugüne kadar aynı binada hizmet veren Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklu vatandaşlarımızın, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzce, yaşanan deprem felaketleri akabinde alınan önlemler çerçevesinde, yakın bölgelerdeki ceza infaz kurumlarına nakilleri gerçekleştirilmiştir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda nakiller sırasında hükümlü ve tutukluların güvenliklerinin sağlanması ve nakil işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tüm önlemler eksiksiz olarak alınmıştır.