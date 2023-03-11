Çankırı'da deprem önlemleri! 1983'de yapılan cezaevi boşaltıldı Kentte 1983 yılında hizmete açılan Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, deprem tedbirleri çerçevesinde başka cezaevlerine nakledildi.

Türkiye deprem felaketiyle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.

Yaşanan depremlerin ardından korku ve panik ediyor.

Deprem tedbirleri alınıyor

Depremlerin ardından Çankırı’da alınan tedbirler alındı.

1983 yılında hizmete açılan Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler tedbir amacı ile farklı cezaevlerine nakledildi.

Başka cezaevlerine nakledildiler

Konu ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: