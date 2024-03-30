Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü 3 yaralı

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Çankırı'da korkunç kaza...
Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında yer alan D100 karayolunda tırın otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde 4 kişi öldü, 2’si polis 3 kişi yaralandı.
Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda seyir halinde olan bir tır, arızalan otomobilin üzerine devrildi.
4 kişi hayatını kaybetti
Tırın devrilmesi sonucunda ezilen araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Arızalanan araç için olay yerinde güvenlik önlemi alan 2’si polis 3 kişi de yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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