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Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü 3 yaralı

Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü 3 yaralı Çankırı'da D100 karayolunda seyir halinde olan bir tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.