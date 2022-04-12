Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çankırı’da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, öğle saatlerine kadar devam etti.

Kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Nisan ayında gelen kar yağışı, Ilgaz Dağı’nda hayran bırakan görüntülere sahne oldu.

Öte yandan Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Çankırı’daki Ilgaz Dağı'ndan kar manzaraları VİDEO























