Petrol
103.27
2.18%
Euro
16.10
0.43%
Dolar
14.74
0.20%
Altın
913.16
0.28%
Borsa
2343
1.15%
Bitcoin
650.228
-2.32%
BTXN Coin
31.71
0.66%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Canlı açıklanıyor! 7 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor. İşte 10 bin personel kura çekimi sonuçları 7 Nisan 2022 Perşembe...
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Canlı açıklanıyor! 7 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi

    Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçları için heyecanla bekliyor.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşiyor.

    10 bin işçi alımı ile temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı alımı yapılacak.

    7 Nisan Çarşamba saat 09.00 itibariyle başlayan kura çekimleri saat 18:00'a kadar sürecek.

    Kura çekimi canlı yayını ise YouTube üzerinde kamuoyu ile paylaşılıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 7 NİSAN 2022

    Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’ den sonra https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

    KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN - TIKLA

    Canlı açıklanıyor! 7 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi #1


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Domatesin sağlığa 8 güçlü faydası
    Sağlık

    Domatesin sağlığa 8 güçlü faydası

    İngiltere'de satışlar son 24 yılın en düşük seviyesinde
    Otomobil

    İngiltere'de satışlar son 24 yılın en düşük seviyesinde

    Görüş Bildir