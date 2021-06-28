Canlı müzik yasağı kalktı mı, kaça kadar sürecek? 1 Temmuz müzik faaliyetleri..

Canlı müzik yasağı kalktı mı, kaça kadar sürecek? 1 Temmuz müzik faaliyetleri..

Yeni dönemde, canlı müzik yasağının devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Canlı müzik yasağı kalktı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki canlı müzik yasağı devam edecek mi, kaça kadar sürecek?

Vaka sayısının düşmesi ve aşılama oranının hızlanmasıyla birlikte Türkiye 1 Temmuz tarihinden itibaren yeni bir döneme geçiş yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları kamuoyuna duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı da 81 İl Valiliğine 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin genelge gönderdi.

Genelgeyle birlikte Nargile kafeler açıldı mı, ''Canlı müzik yasağı kalktı mı, devam edecek mi? Müzik yasağı kaça kadar sürecek?'' soruları da yanıt buldu.

Peki canlı müzik yasağı kalktı mı, kaça kadar sürecek? İşte detaylar...

CANLI MÜZİK YASAĞI KALKTI MI, KAÇA KADAR SÜRECEK?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, faaliyet konusu konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

Yani canlı müzik yasakları kalkmadı. 1 Temmuz itibarıyla müzik faaliyetleri 24.00'e kadar devam edebilecek.