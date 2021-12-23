Sabahın Sultanı Seda Sayan programında ailesini karşısına alan Murat ile Havvanur'un evliliğe adımlarında ilginç anlar yaşandı.

Star Tv'de hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programında, ilginç bir olay yaşandı.

Evlenmek isteyen çiftlerin düğünlerinin yapıldığı programa, Havvanur ve Murat'ın aşkı damga vurdu.

GELİN ADAYINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Ailesinin rızası olmayan Havvanur'u, Murat büyük mücadeleler vererek ikna etmeye çalıştı.

Çalkantılı ilişkileri ile ne karara varacakları merak konusu olan Havvanur Murat çifti stüdyoda nabızları yükseltti.

"BEN DAHA NE YAPAYIM"

Havvanur'u ikna edebilmek için çabalayan Murat, "Söyleyecek bir kelime kalmadı bizde, ben daha ne yapayım ailem ne yapsın?" dedi.

Bu söz üzerine Seda Sayan'a yönelen Havvanur, "Kaçan kızın ailesi mi yerin dibine giriyor erkek mi yerin dibine giriyor?" şeklinde soru yöneltti.

"SEN YANIMDA OLACAKSAN AİLEMİ SİLERİM"

İddialı cümleler kurmaya başlayan Murat ise "Benim ailem yerin dibinde. Sen benim yanımda olacaksan ben ailemi silerim, tamam de şu dakika ailemi kenara koyarım"

Canlı yayında ailesini silen Murat, Havvanur'u evliliğe ikna etti VİDEO

"DÜĞÜNDEN DÖNMEYECEĞİNİ NEREDEN BİLEYİM"

"Ben ailemi sildim, Havvanur'un düğünden dönmeyeceğini nereden bileceğim?"

"DÜĞÜNÜMÜZ BURADA OLACAK"

"Ben senin için ailemle çok kavga ettim. Anne baba, yanımda değilsiniz bundan sonra kenardasınız, karışmıyorusuz da ben burada evleneceğim, düğünümüz burada olacak. Havvanur da düğünü burada istiyor, düğünümüz burada olacak." şeklinde konuştu.

"YAPAMAZ O"

Seda Sayan'ın "Havvanur Murat ailesine resti çekti" demesi üzerine Havvanur, "Yapamaz abla o, yapamaz" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE VAR MISIN"

Havvanur'un 'Yapamaz' sözünün karşısında duran Murat, "Ben ailemi kenara bırakacağım sen de aileni kenara bırakacaksın, kendi özgür irademizle burada kınamızı nişanımızı yapacağız. Benimle bu yola var mısın yok musun?" şeklinde bir teklifte bulundu.

"İSTEMEZSEM GELMEZDİM ZATEN"

Murat'ın son sözlerinin üzerine ise Havvanur, "İstemesem gelmezdim zaten" diyerek stüdyodan dışarı çıktı.