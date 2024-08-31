Canlı yayında 'Atatürk heykeli' tartışması Halk TV canlı yayınında Gelecek Partili Yavuz Değirmenci ile eski CHP Milletvekili Gülay Yedekçi arasında 'Atatürk heykeli' tartışması yaşandı. Değirmenci, "Hangi medeni ülkede bu kadar heykel var? ABD’nin kurucusu George Washington’un heykeli her yerde var mı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Halk TV ekranlarında Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu Gündem Özel programında dikkat çeken anlar yaşandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı akşamında yayınlanan programda konu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geldi.

O anlarda CHP 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekçi ile Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci atışması yaşandı.

"ATATÜRK'ÜN HEYKELLERİ HER YERDE"

Değirmenci, "Atatürk’ün ismini kimse bir yerden silemez onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün Atatürk’ün heykelleri var bütün okullarda. Resimleri var caddelerde var." ifadelerini kullandı.

O anlarda Yedekçi'den ise, "Silmeye çok çalışıyorlar hocam, olmasın mı daha çok olsun." yanıtı geldi.

"HANGİ MEDENİ ÜLKEDE BU KADAR HEYKEL VAR?"

Değirmenci de bu kez, "Hangi medeni ülkede bu kadar heykel var ya?" sorusunu yöneltti.

Değirmenci'ye tepki gösteren Gülay Yedekçi ise, "O ne demek ya? Her medeni ülkede heykeller var." dedi.

"WASHİNGTON'UN BU KADAR HEYKELİ VAR MI?"

Daha sonra Yedekçi ve programdaki diğer konuklara bir soru daha yönelten Değirmenci, "ABD’nin kurucusu George Washington’un heykeli her yerde var mı?" şeklinde konuştu.

Gülay Yedekçi ise Değirmenci'nin ABD örneğine, "Atatürk gibi bir kurucusu yok Amerika’nın." yanıtını verdi.