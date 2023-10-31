Canlı yayında 'Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olur muydu' tartışması Barış Yarkadaş ve gazeteci Hacı Yakışıklı arasında yaşanan Atatürk tartışması canlı yayında gerginliğe sebep oldu. "Atatürk olmasaydı, yine de Cumhuriyet olurdu' diyen Yakışıklı, "Bu Mustafa Kemal’e haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı 29 Ekim'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

85 milyon tek yürek olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilan ettiği Cumhuriyet'in 100. yılını fener alaylarıyla karşıladılar.

Bu önemli günün ardından Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemle ilgili tarihi tartışmalar da yaşanıyor.

Bunlardan biri tv100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda gerçekleşti.

"Bugün Cumhuriyet varsa Atatürk sayesindedir"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve gazeteci Hacı Yakışıklı arasında 'Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olur muydu?' tartışması canlı yayına damga vurdu.

Yarkadaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kurucusudur. Bugün Cumhuriyet varsa onun sayesindedir. Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı. Atatürk'ün hiçbir silah arkadaşı Cumhuriyet'i ilan etmezdi." ifadelerini kullandı.

"Atatürk olmasaydı, Cumhuriyet yine de olurdu, bu ona haksızlıktır"

Bunun üzerine Hacı Yakışıklı, "Cumhuriyet olurdu. Bu, Mustafa Kemal'e haksızlıktır. Mustafa Kemal'e haksızlık yapıyorsun. Çünkü Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Ama bu devlet ilelebet payidar kalacaktır.' der. Cumhuriyet zaten geliyordu." dedi.