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'Terörsüz Türkiye' süreci başladı...

MHP Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'yı feshedin" açıklamasıyla devam eden süreçte tartışmalar devam ediyor.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yayınladığı metinde, PKK elebaşı Öcalan için 'kurucu önder' ifadesi kullanılması gündem olmuştu.

Dün akşam ise Ekol TV canlı yayınında ilginç bir tartışma yaşandı.

ATATÜRK VE ÖCALAN'I AYNI CÜMLE İÇERSİNDE KULLANDI

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayında Bahçeli’nin o sözlerine "Ne var yanlış bir şey değil ki o yani. PKK'nın kurucu önderi kim, Abdullah Öcalan. Yani Atatürk için de önder dediğimiz için artık önder kelimesini başkaları için kullanamayacak mıyız?" dedi.

"MENEDERİM SİZİ"

Metiner’in bebek katili ile Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk’ü aynı cümle içerisinde kullanmasına İyi Partili Cenk Özatıcı’dan sert tepki geldi.

Özatıcı, "Mustafa Kemal Paşa ile kimi kıyaslıyorsunuz hocam? Allah aşkına kendinize gelin ya. Abdullah Öcalan ile aynı cümlede kullanamazsınız, ben menederim sizi. Böyle bir saygısızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERİ, TEKNİK OLARAK BÖYLE"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin banisi ile 50 bin Türk vatandaşının katili alçağı aynı cümlede önder olarak nasıl kullanıyorsunuz? Böyle şey olur mu ya?" söyleminde bulunan Özatıcı’ya Metiner, "PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan, teknik olarak böyle" sözleri ile savundu.

"BARIŞ GÜVERCİNİ YAPTINIZ YAZIK"

Özatıcı, "Bebek katilidir ne önderi ya, adamı barış güvercini yaptınız yazık" ifadesiyle tepkisini sürdürdü.

"BU İYİ NİYETLİ BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Metiner tepki sonrası, "Kanlı bir sorunu tarihe uğurlamaya çalışıyoruz. Çok olumlu gelişmeler olurken biz burada kelimeler üzerinden niyet sorgulaması yapıyoruz. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: