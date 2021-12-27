Eşinden kaçarak başka kişiden çocuk sahibi olan kadın, boşanmak için Fulya Öztürk'ten yardım istedi. Kocasının sözleri karşısında sinirlenen kadın, canlı yayında olay çıkardı.

FOX TV'de hafta içi her gün yayınlanan Fulya Öztürk sunuculuğundaki 'Fulya ile Umudun Olsun' programında ilginç bir olay yaşandı.

Yusuf ile resmi nikahla evli olan Fatma, evden kaçarak Erdoğan isimli kişiyle yaşamaya başladı.

BOŞANMAK İÇİN PROGRAMA ÇIKTI

Bu birliktelikten bir çocuk sahibi olan Fatma, asıl eşi Yusuf'tan boşanmak için yardım istedi.

"AŞKLARINA İNANMIYORUM, BOŞANMAYACAĞIM"

Stüdyoda eşi Fatma'dan boşanmayacağını söyleyen Yusuf ise büyük bir krize neden oldu.

Yusuf'un, Erdoğan ve Fatma'nın aşkına inanmadığını söylemesiyle Erdoğan'dan sert tepki geldi.

"SEVMESEM ÇOCUK YAPAR MIYIM"

Öfkelenen Erdoğan, "Ben sevmesem çocuk yapar mıyım, biz yuva yaptık çocuk oyuncağı mı bu?" dedi.

Canlı yayında boşanma kavgası VİDEO

FULYA ÖZTÜRK: AHLAKİ BİR ŞEY DEĞİL HAKLISIN

Şaşkınlığa düşüren olay hakkında konuşan Fulya Öztürk ise " Sen Fatma'yla resmi nikahla evlisin ve siz boşanmadan Erdoğan'a gidip çocuk yapması kabul edilir bir şey değil, ahlaki bir şey de değil haklısın Yusuf. Ama bu kadın bas bas bağırıyor, ben seni sevmiyorum diye." demesinin üzerine Yusuf'tan "Korktuğu için öyle diyor." iddiası geldi.

STÜDYO BİR ANDA KARIŞTI

Bu sözler sonucunda sinirlerine hakim olamayan Fatma, Yusuf'un üzerine yürüyerek, "Sen her şeyi yaparsın ama Erdoğan yapmaz." şeklinde konuştu.

"SENİ NASIL İKNA EDEBİLİRLER"

Giderek büyüyen olay karşısında Fulya Öztürk ise "Seni nasıl ikna edebilirler Yusuf? El kadar bebekleri olmuş, yeni doğum yapmış biz evleneceğiz, seviyoruz Yusuf'un benden boşanması lazım diyor." dedi.

'AİLESİNİN YANINA DÖNECEK' KRİZİ

Kararından dönmemekte ısrarını sürdüren Yusuf'un son sözü ise "Annesinin babasının yanına gidecek, öyle boşanırım. Yoksa boşanmıyorum." oldu.