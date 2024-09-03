Canlı yayında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için eşimi zehirledi Osmaniye'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, eşini üfürükçü sevgilisiyle birlikte öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

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Haber Merkezi

Sabah programında gelen cinayet itirafı kan dondurdu...

Osmaniye'de birden evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yörük'ün oğlu Abdullah Yörük, babasının ölümünde annesinin ve üfürükçü sevgilisinin parmağının olduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu.

"BABAMI ANNEM VE ÜFÜRÜKÇÜ SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ"

Babasının ölümünden sonra üfürükçü sevgili Mustafa Samagan'ın annesini istemeye geldiğini söyleyen Abdullah Yörük, babasının cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Müge Anlı, şüpheli eş Sebile Yörük'ü programa çıkardı.

"UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARIM ELİNDE"

Programda bazı itiraflarda bulunan şüpheli eş Sebile Yörük, Üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan tarafından uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve bunlarla tehdit edildiğini ileri sürdü.

ÜFÜRÜKÇÜ SEVGİLİSİYLE İMAM NİKAHI KIYDI

Müge Anlı'nın art arda sorularıyla panikleyen Sebile Yörük, eşinin öldüğü gün üfürükçü sevgilisinin de evde olduğunu ve eşi Mehmet Yörük'ün ölümünün ardından imam nikahı kıydıklarını söyledi.

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Programda yapılan baskılara dayanamayan Sebile Yörük, bir itirafta bulunacağını söyleyerek izleyicileri ekranlara kilitledi.

Üfürükçü sevgili Samagan'ın, eşinin hayatını kaybettiği gün kendisine zehirli su verdiğini söyleyen Sebile Yörük, 'Eşin bunu içince ölecek, aramızdan çekilecek, ikimiz de evleneceğiz dedi.' diyerek eşini bu suyla öldürdüğünü itiraf etti.

"BEN ALLAH MIYIM"

Sebile Yörük'ün itirafına karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.

Mustafa Samagan'ın her zaman kendine ve eşine su getirdiğini söyleyen Sebile Yörük, o suyu içtiğinde kötü hissettiğini ve hiçbir şey diyemediğini paylaştı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Cinayete dair detaylar veren Sebile Yörük, zehirli suyu yaptığı tarhana çorbasına kattığını söyleyerek "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü." dedi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, program binasına giderek üfürükçü Mustafa Samagan ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.