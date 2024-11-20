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Haber Merkezi

TBMM'de gerçekleşen İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekilleri, kayyum uygulamalarını protesto etmek amacıyla toplantı salonunun girişine barikat kurarak oturumu gergin bir atmosfere taşıdı. Barikat sırasında kadın milletvekillerinin ön saflarda yer alması dikkat çekerken, bu durum farklı tepkilere yol açtı.

CHP'Lİ BAŞARIR İLE İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ARASINDA GERGİNLİK

Protesto sırasında CHP'li Ali Mahir Başarır ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başarır’a, “Kadınları önünden çeker misin?” diyerek tepki gösterdi. Protestolar ve karşılıklı sert ifadeler görüşmelere damgasını vururken, bütçe oturumuna gerginlik eşlik etti.

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TBMM'DEKİ KRİZ, CANLI YAYINLARA TAŞINDI

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu programda TBMM'de yaşanan kriz ele alındı. Yaşanan olayı yorumlayan gazetecilerden Abdülkadir Selvi, CHP'liler tarafından gerçekleştirilen bu eylemin hiçbir kabul edilebilir yanı olmadığını savunarak, "Meclis'te bu barikatı kuranlar terör örgütleridir, bunu yapanların sokakta barikat kuran teröristlerden farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere karşı çıkan İsmail Dükel ise, "CHP'li Ali Mahir Başarır, sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 2 dakika konuşabilmek istiyor. Reddedilince bu olaylar patlak veriyor. CHP'li vekillerin amacı bilgi almaktı" şeklinde konuştu.

TARTIŞMA, ANLAŞILMAZ BİR HAL ALINCA MODERATÖR DEVREYE GİRDİ

Tartışmanın bu anında iki gazeteci de giderek daha hararetli bir şekilde ve ayağa kalkarak konuşurken, moderatör Fulya Öztürk ve diğer konuklar, ortaya çıkan karmaşayı dindirmek için Selvi ile Dükel'i sakinleştirmeye çalıştı.

Programın ilerleyen anlarında ikili aynı üslupla tartışında Fulya Öztürk yine devreye girerek iki konuğunu da uyardı: