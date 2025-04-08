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Türkiye başıboş sokak köpeği sorunundan kurtulamadı.

Sokaklarda serbestçe dolaşan köpekler, çocuklara saldırıp ölümlere neden oluyor.

CANLI YAYINDA KÖPEK SORUNU MASAYA YATIRILDI

tv100 ekranlarında Nilüfer Kutlu'nun sunduğu Ana Haber'de, başıboş köpek sorunu ele alındı.

Yayına hukukçular Aslıhan Ergün ve Kübra Oktay katıldı.

TANSİYON ZİRVEYE ÇIKTI

Sokak köpeklerinin konuşulduğu canlı yayında, dakikalar içinde tansiyon zirveye çıktı.

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK ZORUNDAYIZ"

Hukukçu Aslıhan Ergün, "Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız, milyonlarca köpek var. Toplanamaz... Biz alttan ısıtmalı kuaför yapıyoruz. Biz bu kadar zengin bir ülke miyiz?" ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLER ÇOCUK AVLIYOR, BİZ KISIRLAŞTIRMAYI MI KONUŞACAĞIZ"

Aslıhan Ergün'ün "Köpekler sokakta çocuk avlıyor, biz hala kısırlaştırma mı konuşacağız?" sözlerine sinirlenen bir diğer hukukçu Kübra Oktay, "Öldürmeyi konuşmak ilkelliktir." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNİ TAMAMLAMASINA İZİN VERMEDİ

Ergün, "Kesme" diyerek sözlerini bitirmek istese de Oktay, buna izin vermedi.

GÜNDEM OLDU

Ergün, köpeklerin itlaf edilmesi gerektiğini savunurken ikili arasındaki tartışma ise programa damga vurdu.

"ÇOCUKLAR YERİNE KÖPEKLERİN SAVUNULDUĞU BİR TÜRKİYE OLMAYACAK"

Tartışmanın olduğu bölümü X hesabından paylaşan Ergün, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

Başıboş köpek savunmuyorsam cüppemi çıkartmalıymışım. Ben o cüppeyi çocukları, insanları savunmak için giydim. Başka kapıya…



Sesi çok çıkıyor diye alanı bırakacağımızı zannedenler, her şekilde mücadele ederim de siz kaçarsınız en son ben konuşurum. Çocuklar yerine köpeklerin savunulduğu bir Türkiye olmayacak artık.



Yalova’da gırtlağı köpeklerce parçalandığı için ağlayamayan 5 yaşındaki Halit’in çıkaramadığı sesi bağıra bağıra ben her türlü çıkartırım. Edebin de bir sınırı var."







