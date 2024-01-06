Canlı yayında korkutan anlar: Cansu Canan Özgen'in soluk borusuna kuruyemiş kaçtı Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı. Boğazına kuruyemiş kaçan Özgen öksürmeye başlayınca aniden reklama gidildi. O esnada Özgen'in zamanında yapılan Heimlich manevrasıyla kendine geldiği açıklandı.

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ensonhaber.com

TV100 ekranlarında yayınlanan "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programında dün akşam izleyenleri korkutan anlar yaşandı.

Programda CHP'nin İstanbul ilçe adaylarının konuşulduğu sırada ünlü spiker Özgen'in başına talihsiz bir kaza geldi.

Ünlü sunucu izleyenleri korkuttu

Özgen'in soluk borusuna kuruyemiş kaçtı.

Konuklar ayağa kalkıp, öksürmeye başlayan Özgen'e yardım etmeye çalıştı.

Özgen'e su verilerek sırtına vurulmaya çalışılsa da başarılı olmadı.

Su da çare olmadı: Canlı yayın kesilerek reklama gidildi

O anlarda yayın kesilerek reklamlara gidildi.

Bir süre sonra yayın devam ederken soluk borusuna kuruyemiş kaçan Özgen'e Heimlich manevrası ile Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik’in müdahalede bulunduğu açıklandı.

"Heimlich Manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk"

Yayına döndüklerinde kendisine Heimlich Manevrası ile müdahale eden konuğu Can Özçelik'e teşekkür eden Özgen, talihsiz olayla ilgili, "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich Manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Canlı yayındaki panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.