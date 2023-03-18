Canlı yayında Kürtçe ikinci dil olsun tartışması! Ersan Şen öfkesine hakim olamadı... Avucunu yalarsın Tv100 canlı yayınında Kürtçe ikinci dil olabilir konusunda Ersan Şen öfkelendi. Şen, Pınar Hacıbektaşoğlu'na, "Devletin dili Türkçe'dir. İkincisini icat etmeye çalışma avucunu yalarsın" dedi.

Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayınlardaki hararetli tepkileri ile tanınıyor.

Ersan Şen'in bu kez bam teline dokunuldu.

Tv100'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu olan Ersan Şen ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu arasında nabızlar yükseldi.

Konu ise; Kürtçe resmi dil olabilir...

Pınar Hacıbektaşoğlu Kürtçenin ikinci resmi dil olabileceğini savunurken Ersan Şen öfkelendi.

Konunun tartışmaya dahi kapalı olduğunu vurgulayan Şen, "Sayın Cumhurbaşkanının söylediği işaretten belli; Tek dil tek bayrak. Bitti." ifadelerini aktardı.

"Tartışmaya açık bir tarafı yok"

Ersan Şen konuşmasının devamında şu cümleleri kullandı;

İkinci resmi dil Kürtçe olsun. Böyle bir şey yok, tartışmaya açık bir tarafı yok. Bu masada veya başka bir yerde Türk milletinin evladı olarak ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu memlekette Türkçeyi üreter yapıyı ben tartışmam.

"Düşünce özgürlüğü nerede?"

Pınar Hacıbektaşoğlu ise bu sözlere şu yanıtları verdi;

Hocam fikir hürriyeti düşünce özgürlüğü nerde? Bunu isteyen milyonlarca insan var.

"Sayın Cumhurbaşkanının işaretinden belli; Tek dil tek bayrak"

Ersan Şen harareti ile sözlerine şöyle devam etti;

Hak ve özgürlükleri tartışırız herkesin derdi var bu derdin ırkla dinle bir alakası yok. Benim memleketimin evladı çıkıp Türkçe'nin yerine şu olsun diye abuk sabuk konuşuyor mu? Ben şöyle söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti'nde kırmızı çizgilerimiz ortada bunun başka yolu yok. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği işaretten belli; Tek dil tek bayrak. Bitti.

"Devletin dili Türkçe'dir ikincisini icat etmeye çalışma avucunu yalarsın"