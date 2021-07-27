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    Canlı yayında masa kırıldı

    Yayın sırasında moderatörün önündeki masa kırılınca kaza kaçınılmaz oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:51
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    Canlı yayında masa kırıldı

    TVNET canlı yayınında beklenmedik bir kaza yaşandı.

    Moderatör Duygu Öztürk'ün önünde bulunan ve bir anda kırılan cam masa, üzerindeki içeceklerle yere devrildi.

    CANLI YAYINDA KAZA ANI

    Kaza esnasında canlı yayındakilerin bir anlık panik yaşadığı görüldü. Konuklardan biri, kazanın ardından "Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

    Daha sonra toparlanan moderatör Öztürk, rejiye "Hemen kısa bir araya gidelim." dedi.

    Canlı yayında masa kırıldı ViDEO

    Canlı yayında masa kırıldı #1

    Canlı yayında masa kırıldı #2

    Canlı yayında masa kırıldı #3

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