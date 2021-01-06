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- Canlı yayında Mehdi'yim diyen kadın tartışması
Canlı yayında Mehdi'yim diyen kadın tartışması
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 07:49
- Güncelleme : 06.01.2021 - 07:50
Uçankuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programında, son zamanların en hararetli canlı yayın kavgası yaşandı.
Sosyal medya üzerinden Mehdi olduğunu iddia eden ve bu konuyla ilgili videolar çeken Gökçen adlı kadın, Sevda Türküsev, Erol Köse ve İlahiyatçı Arif Arslan’la birlikte programa çıkarıldı.
Gökçen'in canlı yayında tekrardan Mehdi olduğunu iddia etmesi ve İslam'ı yorumlaması stüdyoyu karıştırdı.
KADINLAR İSLAM'DA ZORLA KAPATILIYOR
Tartışma ilk olarak Gökçen'in “İslam’ın yaşanışı cahiliye adetleridir” demesiyle başladı.
Sözlerinin devamında da kadınların İslam’da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savundu.
CAHİLCE KONUŞUYORSUN
Bu sözlere tepki gösteren Sevda Türküsev, “Cahiliye adetlerinden bahsediyorsunuz cahilce konuşuyorsunuz” dedi.
YAĞMUR YAĞDIR O ZAMAN
Arada Erol Köse’nin, “Yağmur yağdır o zaman, bir mucize göster” diye çıkışları da dikkatlerden kaçmadı.
STÜDYODAN KOVULDU
İkili arasında bu sözlerden sonra kavga çıktı. Türküsev, “Haddini bil” derken, Gökçen isimli kadın da “mahkemeye ver” dedi.
İkilinin kavgası bitmeyince programa ara verildi dönüşte de “Mehdi” iddiasıyla ortaya çıkan kadın stüdyodaki yerinde yer almadı.