Canlı yayında Meral Akşener'in yeni saç rengi yorumlandı Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen İyi Parti'nin eski lideri Meral Akşener'in sarı saçları hakkında canlı yayında "Madonna sarısı değil" denildi..

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere "hür ve müstakil" olarak girme kararı alan İyi Parti, beklediği oy oranının oldukça gerisinde kaldı.

Seçim öncesi yaşanan istifalarla sarsılan parti, seçimlerin ardından kongre sürecine girdi.

Partinin gerçekleştirdiği kongrede, Meral Akşener yeniden aday olmadı ve parti başkanlığına Müsavat Dervişoğlu seçildi.

Koltuğu bırakmasının ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde cenazede ortaya çıkan Akşener, yeni imajıyla dikkat çekmişti.

Akşener, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programında gündem Erdoğan-Akşener görüşmesiydi.

"Akşener'in saçlarına kesim yapılmış, üst kısımlarda boya yok"

Konuklar arasında Meral Akşener'in kızıl olan saçlarını sarıya boyatması da yorumlandı.

Konuklardan Hakan Bayrakçı, Akşener'in saçlarıyla ilgili "Yorumlara gelen bir bayan arkadaşımız var, saçta diyor üst kısımlarda boya yok, kesim yapılmış sadece diyor. Çünkü yanda önceki saçtan kalan kızıllıklar var diyor." dedi.

"Madonna sarısı değilmiş"

Bunun üzerine konuklar "Madonna sarısı değilmiş" dedi.

"Belli ki boya atılmış ama ton farkı var"

Abdulkadir Selvi ise "Hanımefendiye itirazım var. Saçında çok beyazlar, o beyazları kapatmak için belli ki boya atılmış ama ton farkı var" dedi.