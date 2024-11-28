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Haber Merkezi

Türkiye piyasasında sahte dolar krizi yaşanıyor.

Piyasalar çıkan bu söylentiyle adeta çalkalanıyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sahte 50 ve 100 dolarlık banknot iddialarına ilişkin endişe her geçen dakika artıyor.

Sahte dolarların nasıl anlaşılacağını Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren Habertürk canlı yayınında anlattı.

SAHTE PARA NASIL ANLAŞILIR TESTİ

Şeren, eline aldığı gerçek paraları para sayma makinesine koydu ve saydırdı. Elindeki gerçek paraları doğru sayan makineye bir de sahte paraları koyup saydırdı.

Bu kez sahte paraları makine ayırdı ve sahte olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Şeren, sahte paranın çok kolay bir şekilde anlaşılabileceğini söylerken aynı zamanda bakıldığında kolay bir şekilde sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.

Ayrıca Şeren, ayırt edilemeyen paranın piyasada olmadığını açıkladı. Aynı zamanda Şeren paranın dokusundan ve renginden de anlaşılabileceğini söyledi.