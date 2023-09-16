Canlı yayında şaşırtan anlar: Programa maske takarak çıktılar Türkiye'de de görülen Eris varyantı sonrası TGRT'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' isimli bir programda sunucular Yasemin Bozkurt ve Pınar Ergüner yayına maske takarak çıktı.

ensonhaber.com

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de zor günler yaşattı.

Alınan tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları, takılan maskeler ve daha birçok uygulama hayatımızın bir parçası haline geldi.

Daha sonra aşının bulunmasıyla birlikte salgın etkisini yitirdi ve eski günlere geri dönüldü.

Salgının tamamen kontrol altına alınmasının ardından kısa bir süre sonra bu kez de Eris varyantı gündeme geldi.

Eski günlere dönülmeyecek denirken canlı yayında şaşırtan anlar

Bilim insanları varyanta karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunsa da eski günlere dönülmeyeceğinin mesajını net bir şekilde verdi.

Ancak bazılarının bu durumu kullanarak vatandaşlarda panik havası yaratmaya çalıştığı görüldü.

Programa maske takarak çıktılar

TGRT'de Yasemin Bozkurt ve Pınar Ergüner'in sunumuyla yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programına sunucular maske takarak çıktı.

Programın sunucularından Pınar Ergüner'in sözleri ise izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

"Biraz rehavete kapıldık"

Ergüner, "Biz bugün maske ile açtık programı. Aslında hiç unutmamamız gereken hali hazirda hala kullanmamız gerekirken biraz rehavete kapıldık" dedi.

Programdaki sunucuların hallerini görenler ise sosyal medyada tepkisini gizleyemedi.

Programa maske takarak çıkan sunucuların o halleri böyle görüntülendi.