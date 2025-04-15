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Haber Merkezi

Tv100'de Başak Şengül'ün moderatörlüğündeki Doğru Yorum programında, olası erken seçimde ittifaklar ele alındı.

Programın konuklarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şeref Olgun ile Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız arasında 'Sayın Öcalan' polemiği yaşandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIZ"

Hasan Şeref Olgun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan barış süreci ve Öcalan'a umut hakkı önerisiyle ilgili, "Şehit ve gazi aileleriyle helalleşilmeden, toprağın altındaki şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir girişimin içinde bulunmayız" dedi.

"GENEL BAŞKANINIZ 'SAYIN ÖCALAN' DEDİ"

Gazeteci Kadir Yıldız da İYİ Partili Olgun'a son yerel ve genel seçimlerde HDP(DEM) ile yapılan 6'lı masa ittifakını hatırlattı.

Meral Akşener'i ima eden Kadir Yıldız, "Genel Başkanınız, terör örgütü elebaşı için sayın Öcalan dedi" ifadelerini kullandı.

"İNANMIYORUM, ÇIKAR GÖSTER"

"İnanmıyorum, yalan söylüyorsun, çıkar göster" diyen İYİ Partili Olgun'a Akşener'in 'Dilim sürçtü' dediği konuşma dinletildi.

Kadir Yıldız, Meral Akşener'in sözlerinin dil sürçmesinin doğal olduğunu, ama iktidar çevresinde benzer ifadelere de böyle bakılması gerektiğini söyledi.