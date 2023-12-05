Canlı yayında sesler yükseldi! Konuklar arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması çıktı Barometre programının canlı yayın konuğu olan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli arasında Sultan Vahdettin tartışması yaşandı. Albayrak, "Hain diyenler yargılanacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Rasim Ozan Kütahyalı, Barometre programıyla ekranlara geliyor.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda, karşılıklı tartışmalar sosyal medyada gündem oluyor.

Dün izleyiciyle buluşan canlı yayında ise konuklar, Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli oldu.

"Vahdettin’in tırnağına kurban olun"

İki ismin karşı karşıya geldiği konu ise "Sultan Vahdettin" oldu.

Karşılıklı seslerin yükselmesiyle Albayrak, "Vahdettin’in tırnağına kurban olun siz." diyerek yükseldi.

Tansiyon düşmek bilmedi

Bunun üzerine Zileli ise, "Siz kurban olun Vahdettin bir soysuzdur, haindir." dedi.

Tansiyonun giderek yükselmesiyle Kütahyalı araya girmek istedi ancak başarılı olamadı.

"Tunç Soyer de yargılanacak"

Kütahyalı tarafları sakinleştirmek isterken Albayrak, "Yargılanacaksın sen de. Tunç Soyer denilen faşist de yargılanacak. Vahdettin'e hain diyenler yargılanacak." ifadelerini kullandı.

Zileli de bu sözlere yeniden, "Ben de hain diyorum beni de yargılayın." diyerek yanıt verdi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.