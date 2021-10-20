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    Canlı yayında sokak köpeği saldırılarında ne yapılmalı dersi verildi

    Canlı yayında sokak köpeği saldırılarında ne yapılmalı dersi verildi

    Sokak köpeklerinin saldırılarına uğrayanların sayısı her geçen gün artarken, bu durumla karşılaşanların ne yapacağına dair köpek eğitmeni İrem, püf noktaları anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 11:10
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    Türkiye'de hemen hemen her gün kamuoyunun gündemi oluşturan bir konu var.

    Sokak köpeklerinin saldırısı...

    Yıllardır hayvansever lobilerin baskısıyla sokaklarda serbest dolaşan köpekler (onların tabiriyle sevimli dostlar) genellikle pek de sevimli olmayabiliyor.

    Gazetelerin 3. sayfa haberlerinde neredeyse her gün karşımıza çıkan sokak köpeklerinin saldırısına karşı hiçbir tedbir alınmazken, birçok vatandaş da bu tedbirsizliğin bedelini ya yaralanmayla ya da canıyla ödemek zorunda kalıyor.

    NE YAPILMALI DERSİ

    Birçok kişi sokak köpeklerinin kendilerine saldırması durumunda ne yapacağını bilmezken bu konu Show TV'de Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Bu Sabah programında, ele alındı.

    Köpek eğitim uzmanı olan İrem Okyay, programa konuk olarak, köpeklerin saldırması durumunda ne yapılması gerekenleri anlattı.

    İŞTE O VİDEO;

    Sokak köpeği saldırılarında ne yapılmalı? VİDEO

    Canlı yayında sokak köpeği saldırılarında ne yapılmalı dersi verildi #1

    Canlı yayında sokak köpeği saldırılarında ne yapılmalı dersi verildi #2

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