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Haber Merkezi

Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, Esad rejimine karşı 27 Kasım'da başlattıkları geniş çaplı saldırılarda kısa sürede önemli yerleşim bölgelerini ele geçirdi.

Önce İdlib bölgesinin tamamını ardından da Halep ve Tel Rıfat'ı ele geçiren muhalif gruplar, son olarak Hama'yı kontrol altına aldı.

SURİYE'DE YAŞANANLAR ELE ALINIRKEN CANLI YAYIN KARIŞTI

Suriye'de yaşanan iç savaş devam ederken dün akşam Ekol TV canlı yayınında gergin anlar yaşandı.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı programın konuklarından Gezici Araştırma'nın Başkanı Mehmet Gezici, yayında HTŞ güzellemesi yapılmamasını ve HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ: ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu esnada AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında tartışma yaşandı.

Metiner, Gezici'yi program arasında dışarıda hesaplaşmaya çağırdı ve üzerine yürüdü.

Yayına verilen aranın ardından Gezici programı terk ederken, Metiner ise seyircilerden özür diledi.