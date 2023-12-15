Canlı yayını yataklarında açan çift aylık kazancını açıkladı! 50-60 bin TL arasında... TikTok platformunda canlı yayın açan karı-koca yatağa girdi. Bu anlar sonrasında gözaltına alınan çift, serbest kalmalarının ardından açıklama yaparak yayına devam edeceklerini söyledi ve aylık kazançlarını açıkladı.

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ensonhaber.com

Son dönemlerde sosyal medya platformları ve fenomenleri mercek altında.

Müstehcen içerikli yayın yapan kişiler birer birer gözaltına alınıyor.

Sıra, TikTok’ta takipçilerine yataktaki hallerini paylaşan çifte geldi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Çift, yaşananlar sonrasında bir açıklama yaptı.

"Kazancım halka dokundu"

Eşi ile yatakta canlı yayın açan Kadir Baykara, “Kazancım halka dokundu. Yayınlardan ortalama 50-55-60 bin tl kazanıyorduk. Olayın patlaması yorganın boynuma kadar çekilmesi.” dedi.

Baykara, şu cümlelerle devam etti;

"Yayınlara devam edeceğim"

Halkımız bunu biraz kötü algıladı. Benim bir romantik anım var onu yapacağım demiştim. Benden daha beterleri var. Duşta açan var kendini. Normal akım yapıyorduk biz, akım üzerinden çok ilgi gördü. Biz de utandık, ben de utandım. Bana kalırsa pişman değilim. Yine yayınlarıma devam edeceğim.

Bir diğer yandan Show Haber’in aktarımına göre eşler, yayından 10 bin TL kazandıklarını, aylık gelirlerinin ise 50-60 bin TL arasında olduğunu söyledi.