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- Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah şuna bak
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah şuna bak
Tarihçi İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 17:45
- Güncelleme : 26.12.2020 - 17:47
Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı’yı konuk etti.
Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı’nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı.
Yayının sonunda Cansu Canan Özgen, “hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” dedi.
İLBER HOCA'DAN CANSU CANAN ÖZGEN'E: MAŞALLAH ŞUNA BAK
İlber Ortaylı ise Özgen’e “sağ ol” diye yanıt verdi.
Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı, kapanmadan hemen önce “maşallah şuna bak” dedi.
Özgen ise Ortaylı’nın sözlerine gülerek “hocam” diye yanıt verdi.
İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak- İZLE