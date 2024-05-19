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Canlı yayında '28 Şubat darbe mi değil mi' tartışması

Canlı yayında '28 Şubat darbe mi değil mi' tartışması Gazeteci Küçük, 28 Şubat'ın darbe olduğunu söyledi. Gerilimin tırmandığı yayında buna itiraz eden Hukukçu Şen ise "O darbe sana göre darbe" dedi.