Canlı yayında 28 Şubat konusundaki görüşlerini paylaşan konuklar arasında anlaşmazlık patlak verdi.
28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Türkiye'de tartışmalı bir dönemin kapısını araladı.
Söz konusu tarih, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" ifadeleriyle kazındı.
28 Şubat tartışması
Habertürk canlı yayınına katılan konuklardan Gazeteci Cem Küçük, 28 Şubat'ın darbe olduğunu söyledi. Karşısındaki isimler ise buna karşı çıktı.
Hukuçu Ersan Şen, Küçük'ün "28 Şubat darbedir" şeklindeki ifadesine katılmadığını söyleyince hararetli bir tartışma başladı.
'Darbe yaptılar' sözü gerginliğe neden oldu
Küçük, "Tankları kim yürüttü kardeşim? Darbe yaptılar." dedi. Şen ise "Söylediğin yanlış. 28 Şubat, MGK kararlarıdır." şeklinde karşılık verdi.
"O darbe sana göre darbe"
"Darbe yaptılar" sözünü tekrarlayan Cem Küçük'e Ersan Şen'den "Ne darbesi ya! O darbe sana göre darbe." ifadeleriyle itiraz geldi.
Gerilimin tırmandığı canlı yayın sırasında taraflar arasındaki tartışma dakikalarca devam etti.
Erdoğan'ın af kararı
Ekranlardaki 28 Şubat anlaşmazlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat hükümlüsü 7 eski komutanı affetmesinin ardından kayıtlara geçti.
Affedilen isimler; Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Aydan Erol ve Çetin Doğan'dan oluşuyor.
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