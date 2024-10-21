15 Temmuz 2016...

Elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı terör örgütü, milli iradeye baş kaldırıp darbeye kalkıştı.

251 vatan evladı, bu hain darbe kalkışmasında şehit oldu.

Binlerce masumun kanının eline bulaştığı örgüt elebaşı terörist Fetullah Gülen, sonunda öldü.

Terörist elebaşı Gülen'in öldüğü, FETÖ'ye yakın medya kanalları tarafından duyuruldu.

Bu haberin duyulmasının ardından tv100'de Hayata Dair programını sunan Cansu Canan, "Ateşi bol olsun." dedi.

Canan açıklamasının devamında da şu ifadelere yer verdi:

"ARDINDAN ANCAK ATEŞİ BOL OLSUN DENİLİR"

Ateşi bol olsun diyoruz. Bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin darbe ile demokrasisine adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış. Bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir.