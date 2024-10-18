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Haber Merkezi

Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

45 FİRMA İFŞA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerdeki testlerde zeytinyağları ele alındı ve kullanımına izin verilmeyen boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık zeytin ve zeytinyağında hile yapan 45 firmayı tek tek ifşa etti.

SAHTECİLİK GENELE YAYILMIŞ DURUMDA

Son zamanlarda yapılan denetimlerde et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

Şüphelenilen ürünlerin, ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

CANSU CANAN GÜNDEMİNE ALDI

tv100 kanalının başarılı sunucusu Cansu Canan, gıda teröristlerinin hilelerini tek tek ifşa ediyor.

Cansu Canan ile Hayata Dair programının son konuğu, Beslenme Uzmanı Ersin Özdemir oldu.

SAHTE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Özdemir, programda sahte zeytin ve zeytinyağının nasıl anlaşılacağını tek tek anlattı.

"Gün geçmiyor ki hileli gıdalara maruz kalmayalım" diyen Özdemir, "Pratik bir şekilde raflardaki etiket okumayla birlikte bunların önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ZEYTİNİN ÇEKİRDEĞİ MOR VEYA MORUMSU OLMALI"

Kaliteli zeytini ayırma noktasının çekirdeği olduğunu söyleyen Özdemir, "Zeytinin iyi veya kötü olduğunu ayırma noktamız zeytinin çekirdeğinin mor veya morumsu olması gerekiyor." dedi.

"ZEYTİNİ TATMAMIZIN ANA NEDENİ ÇEKİRDEĞİN RENGİNE BAKMAKTIR"

Özdemir zeytinin iyisinin nasıl anlaşabileceği konusunda şunları söyledi:

Marketten zeytin alırken tatmamızın ana nedeni çekirdeğin rengine bakmaktır. Zeytinin yenebilir bir kıvama gelmesi için 6 fermente bir şekilde beklemesi gerekir. Ancak fırsatçılar daha hızlı para kazanmak için fermantasyonu hızlandıracak katkı maddeleri ilave ediyor. En pratik test zeytinin çekirdeğinin rengine bakmak.

"ESAS HİLE ZEYTİNYAĞINDA"

Esas hilenin zeytinyağında yapıldığını kaydeden Özdemir, zeytinyağı testinin çok önemli olduğunu söyledi.

"RİVİERA ÖNERMİYORUZ"

Uzmanlar olarak 'riviera' zeytinyağını önermediklerini söyleyen Özdemir, şöyle devam etti:

Yağın içerisine tohum yağları karıştırılıyor. Riviera zeytin yağları daha çok içerisine katkı maddeleri katılarak önümüze geliyor. Hakiki zeytinyağı meyve gibi kokar. Hakiki zeytinyağı boğazı hafif acıtır, acımtırak bir tadı vardır. Zeytinyağı alırken mümkünse cam kapları tercih etmemiz gerekiyor. Mümkünse kahverengi ve siyah kaplarda olsun.

SU TESTİ YAPTILAR

Hakiki ve sahte zeytinyağlarını deneyen iki isim, bir sonraki aşamada ise su testi yaptı.

Su testinde ise Özdemir, "Hakiki zeytinyağını suya döktüğümüzde suyun üzerine çıkması lazım ve baloncuk oluşturması gerekiyor. Sahte zeytinyağı ise suyun yüzeyine çıkmaz ve baloncuk çıkarmaz. Tuz ruhu koyarsanız suyun içerisine o zeytinyağı pembeleşiyorsa o sahtedir." ifadelerini kullandı.

GERÇEK PEYNİR NASIL ANLAŞILIR?

Süt ve süt ürünleri sektörünün en çok hileye uğrayan sektörlerin başında geldiğini söyleyen Özdemir, "Toz peyniri, eritme peyniri, üçgen peyniri bunları asla önermiyoruz. Tarihi yaklaşan süt ve yoğurtları fabrikada bu formlara sokup tekrar karşımıza getiriyorlar." diye konuştu.

PEYNİRDE SİRKE DETAYI

Peynirde ayırıcı noktanın elma sirkesi olduğunu da söyleyen Özdemir, "Eğer sirke koyduğumuzda 5-10 dakika içinde dağılıyorsa, püre haline geliyorsa o peynir sahtedir. Bunları görünüşte anlamak çok zordur, test yaparak anlayabiliriz." dedi.